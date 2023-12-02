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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نواجه مقاتلي حماس في شمال غزة

Lebanon 24
02-12-2023 | 09:54
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