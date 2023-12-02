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كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد

Lebanon 24
02-12-2023 | 10:11
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