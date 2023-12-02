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مركز المسح الجيولوجي الأميركي: زلزال بقوة 7.6 على مقياس ريختر يضرب منطقة مينداناو جنوبي الفلبين

Lebanon 24
02-12-2023 | 10:30
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