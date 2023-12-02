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نائبة الرئيس الأميركي: سنخطط لما يجب القيام به بعد انتهاء الحرب في غزة بالتشاور مع شركائنا في المنطقة والعالم

Lebanon 24
02-12-2023 | 11:10
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