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وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال إضاءة زينة العيد في الأشرفية: "لبنان ما بينقتل"حاولوا كثيراً أن يظلموا لبنان وخصوصاً بيروت إلا أنّها لم تركع وما زالت قويّة وصامدة بإرادة أهلها

Lebanon 24
02-12-2023 | 11:24
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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