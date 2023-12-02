وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال إضاءة زينة العيد في الأشرفية: "لبنان ما بينقتل"حاولوا كثيراً أن يظلموا لبنان وخصوصاً بيروت إلا أنّها لم تركع وما زالت قويّة وصامدة بإرادة أهلها

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