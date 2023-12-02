مولوي: الدولة القويّة تحتاج إلى إدارة قويّة وجيش ومؤسسات أمنية قويّة تعيد إلى كلّ شخص حقّه وفي شهر الأعياد نؤكّد إيماننا بلبنان الرسالة ونؤكّد إلتزامنا بلبنان والدولة

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