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المتحدث باسم "جيش" الاحتلال: إصابة جندي من لواء "الناحال" بجراح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة (الميادين)

Lebanon 24
02-12-2023 | 11:48
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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