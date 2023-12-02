مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتقاء 15207 فلسطيني و40650 جريحاً جرَاء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول 70% منهم أطفال ونساء (شبكة القدس)

Lebanon 24