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أخبار عاجلة
طائرات الاحــتـلال تستهدف منزلاً لعائلة أبو عون بمحيط بركة أبو راشد في جباليا شمال قطاع غزة (شبكة القدس)
Lebanon 24
02-12-2023
|
13:27
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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