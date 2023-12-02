رئيسي: لا يمكن لقادة الدول فهم ما يجري في غزة واتخاذ القرار بشأنه بمعزل عن مراجعة تاريخية لـ75 عاماً من الاحتلال والقتل والدمار بحق الفلسطينيين (الميادين)

Lebanon 24