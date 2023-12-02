مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس: استقبال دولة عربية لرئيس الكيان الصهيوني في هذا الوقت ثقيل علينا وهو غير منطقي ونحن ضد التطبيع مع الاحتلال (الميادين)

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