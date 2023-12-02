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أكثر من 100 فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض جراء قصف إسرائيلي لمربع سكني لعائلتي "أبو شريعة والحساينة" في غزة بعد انتشال أكثر من 97 فلسطينياً من المكان (شبكة القدس)

Lebanon 24
02-12-2023 | 15:20
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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