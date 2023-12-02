أكثر من 100 فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض جراء قصف إسرائيلي لمربع سكني لعائلتي "أبو شريعة والحساينة" في غزة بعد انتشال أكثر من 97 فلسطينياً من المكان (شبكة القدس)

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