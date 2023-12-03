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يديعوت أحرونوت: تحقيق أظهر أن قائد اللواء الجنوبي إساف حمامي كان هدفا لحماس وبحثت عنه وعثر على صورته بحوزتها (الجزيرة)

Lebanon 24
03-12-2023 | 05:58
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