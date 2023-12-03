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"لبنان 24": منطقة اللبونة في الناقورة تتعرّض لقصف مدفعي إسرائيلي من عيار 155 ملم

Lebanon 24
03-12-2023 | 06:10
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