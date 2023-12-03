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القناة 12 الإسرائيلية: 123 مخطوفا إسرائيليا و13 جثة لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
03-12-2023 | 07:41
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