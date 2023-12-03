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أخبار عاجلة
اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تحضيرا للقمة الخليجية (العربية)
Lebanon 24
03-12-2023
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08:50
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