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كتائب القسام: فجرنا حقل ألغام بقوة صهيونية من 8 جنود وأجهزنا على من بقي منهم حيا من نقطة صفر شمال شرق خانيونس (الجزيرة)

Lebanon 24
03-12-2023 | 08:57
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