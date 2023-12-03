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ميقاتي بحث مع السيسي الوضع في لبنان وغزة والجهود المصرية لوقف العدوان الاسرائيلي على القطاع والتوصل الى وقف اطلاق النار تمهيدا للعودة الى البحث في حل شامل يأخذ بعين الاعتبار الحقوق الفلسطينية

Lebanon 24
03-12-2023 | 09:00
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