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صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل مستوطنة... الإصابات في صفوف الإسرائيليين مرتفعة (صورة)

Lebanon 24
03-12-2023 | 09:08
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كشفت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، عن إصابة 11 إسرائيلياً بينهم 8 جنود، في إطلاق صاروخ على بيت هيلل في الجليل الأعلى.
 
 
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