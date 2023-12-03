الجيش الإسرائيلي يدعو سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة لإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء في حيي الدرج والتفاح (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24