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مستوطنون ملثمون يهاجمون مطعما يمتلكه فلسطيني في بلدة الساوية في نابلس بالضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
03-12-2023 | 10:41
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