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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي بجروح في إطلاق نار وانفجار عبوة بقوة إسرائيلية في الضفة

Lebanon 24
03-12-2023 | 11:03
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