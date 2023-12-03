إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي تعرضت لأضرار في البحر الأحمر مؤجرة لشركة ذات ملكية إسرائيلية ولا تحمل أفراد طاقم أو بضائع إسرائيلية (الجزيرة)

Lebanon 24