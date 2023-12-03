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‏شركة الملاحة الإسرائيلية تسيم: غيرنا خطوط ملاحة سفننا بعد تعرض سفينتين لقصف بالمسيرات قبالة سواحل اليمن

Lebanon 24
03-12-2023 | 11:18
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