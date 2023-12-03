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تنظيم "الدولة الإسلامية" يعلن على "تيليغرام" مسؤوليته عن الهجوم على قداس للكاثوليك في الفيليبين

Lebanon 24
03-12-2023 | 11:26
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