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بلدية غزة: إمدادات المياه في أحياء مدينة غزة ستتوقف في أي لحظة بسبب نفاد الوقود (العربية)

Lebanon 24
03-12-2023 | 12:04
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