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المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: عملياتنا تركز على تفكيك حماس وتهيئة الظروف للإفراج عن مزيد من المختطفين

Lebanon 24
03-12-2023 | 12:15
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