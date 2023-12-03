Advertisement

أخبار عاجلة

بيان مرتقب للبنتاغون حول تعرض سفينة حربية أميركية لهجوم بالبحر الأحمر (العربية)

Lebanon 24
03-12-2023 | 12:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات أولية عن اعتراض سفينة حربية أميركية 3 طائرات مسّيرة في البحر الأحمر ومنطقة الخليج
lebanon 24
03/12/2023 21:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي تعرضت لأضرار في البحر الأحمر مؤجرة لشركة ذات ملكية إسرائيلية ولا تحمل أفراد طاقم أو بضائع إسرائيلية (الجزيرة)
lebanon 24
03/12/2023 21:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البنتاغون للجزيرة: المدمرة الأميركية كارني استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية في البحر الأحمر
lebanon 24
03/12/2023 21:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل احترقت سفينة رجل الأعمال الإسرائيلي التي تعرضت لهجوم بالمحيط الهندي؟
lebanon 24
03/12/2023 21:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:22 | 2023-12-03
14:11 | 2023-12-03
14:09 | 2023-12-03
13:48 | 2023-12-03
13:48 | 2023-12-03
13:45 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24