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صاروخ اعتراضي اطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية انفجر في أجواء بلدات القطاع الغربي الحدودية في جنوب لبنان

Lebanon 24
03-12-2023 | 12:24
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