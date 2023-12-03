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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: العملية في جنوب غزة ستضاهي التي وقعت شمال القطاع

Lebanon 24
03-12-2023 | 13:07
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