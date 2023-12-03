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البيت الأبيض: نعتقد أن إسرائيل تقبلت رسائل أميركا بشأن تقليل خسائر المدنيين في غزة

Lebanon 24
03-12-2023 | 13:45
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