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"لبنان 24": سقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية في محيط جبل بلاط قرب مروحين جنوب لبنان

Lebanon 24
03-12-2023 | 14:09
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