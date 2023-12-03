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مصدر قيادي في "|لقسام": العملية البرية الإسرائيلية تتركز جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات مناورة محدودة بالشمال

Lebanon 24
03-12-2023 | 14:22
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