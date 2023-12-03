Advertisement

أخبار عاجلة

انفجار كبير في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

Lebanon 24
03-12-2023 | 16:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
04/12/2023 01:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: لا تزال أعداد كبيرة من جثامين الشهداء موجودة في محيط مستشفى القدس (الجزيرة)
lebanon 24
04/12/2023 01:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية الفلسطينية: نقل 6 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلا في دير البلح
lebanon 24
04/12/2023 01:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى شهداء الأقصى: نعيش أزمة حقيقة ولا نستطيع تقديم الخدمات بسبب أعداد الجرحى الكبيرة (الجزيرة)
lebanon 24
04/12/2023 01:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:32 | 2023-12-03
18:23 | 2023-12-03
18:22 | 2023-12-03
18:21 | 2023-12-03
18:19 | 2023-12-03
18:16 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24