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حماس: التهديدات الإسرائيلية باستهداف قادة الحركة في الداخل وبعض الدول لا تخيفنا وتعكس المأزق السياسي والميداني للاحتلال

Lebanon 24
03-12-2023 | 16:15
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