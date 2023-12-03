الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية برية في شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاعوسائل إعلام إسرائيلية: طائرات من سلاح الجو هرعت إلى منطقة البحر الأحمر بعد رصد اقتراب أهداف مشبوهة من "إسرائيل"

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