Advertisement

أخبار عاجلة

منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: نعمل مع قطر ومصر لإعادة "حماس" لمفاوضات استعادة الهدنة

Lebanon 24
03-12-2023 | 16:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية الأميركية: نستمر في التفاوض مع مصر و"إسرائيل" وقطر بشأن استئناف الهدنة (الميادين)
lebanon 24
04/12/2023 01:48:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تعرب عن "خيبة أمل عميقة" حيال الفيتو الأميركي بمجلس الأمن على قرار يدين حرب إسرائيل وحماس
lebanon 24
04/12/2023 01:48:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: لا شك بأن إسرائيل أخفقت في مهمتها في منع هجوم "حماس"
lebanon 24
04/12/2023 01:48:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: لم نُحرّك حاملة طائراتنا لمواجهة "حماس" بل لمنع التصعيد
lebanon 24
04/12/2023 01:48:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:32 | 2023-12-03
18:23 | 2023-12-03
18:22 | 2023-12-03
18:21 | 2023-12-03
18:19 | 2023-12-03
18:16 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24