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أخبار عاجلة
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: إسرائـيل قد تتلقى هزيمة استراتيجية في حال عدم حمايتها للمدنيين (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
03-12-2023
|
16:55
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