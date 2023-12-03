Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز" نقلاً عن مسؤول عسكري أميركي: الولايات المتحدة نفذت ضربة للدفاع عن النفس في العراق ضد تهديد وشيك في موقع إطلاق طائرات مسيّرة

Lebanon 24
03-12-2023 | 17:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول عسكري أميركي يؤكد تنفيذ "ضربة دفاع عن النفس" في العراق (الحدث)
lebanon 24
04/12/2023 05:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"الولايات المتحدة لم ترسل حاملة الطائرات للعرض".. مسؤول أميركي سابق يعلّق على خطاب نصرالله
lebanon 24
04/12/2023 05:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: أحد أهداف الضربتين الأميركيتين كان منشأة قيادة وتحكم والآخر منشأة تخزين أسلحة
lebanon 24
04/12/2023 05:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع: الصور الواردة من موقع القصف الإسرائيلي لمخيم للاجئين في غزة مروّعة
lebanon 24
04/12/2023 05:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:25 | 2023-12-03
19:24 | 2023-12-03
19:02 | 2023-12-03
18:32 | 2023-12-03
18:23 | 2023-12-03
18:22 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24