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الجيش الإسرائيلي: العمليات البرية جنوبي قطاع غزة لن تكون أقل قوة من الشمال

Lebanon 24
03-12-2023 | 17:56
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