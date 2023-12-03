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أخبار عاجلة
مدير عام الصحة في غزة ل"الجزيرة مباشر": الجيش الإسرائيلي يبعد نحو كيلو ونصف عن المستشفى الإندونيسي في شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
03-12-2023
|
18:12
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