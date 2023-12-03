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طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية كثيفة في مناطق مختلفة من مدينة غزة

Lebanon 24
03-12-2023 | 19:24
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