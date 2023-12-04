Advertisement

أخبار عاجلة

استشهاد شابين فلسطينيين خلال اقتحام قوات إسرائيلية قلقيلية شمالي الضفة الغربية (العربية)

Lebanon 24
04-12-2023 | 01:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية فلسطينية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
04/12/2023 11:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز: اشتباكات بين قوة خاصة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
04/12/2023 11:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية اعتقلت 9 فلسطينيين خلال مداهمة مخيم جنين في الضفة الغربية (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/12/2023 11:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات إسرائيلية اقتحمت قرية كفر دان شمالي الضفة الغربية ودارت اشتباكات عنيفة (العربية)
lebanon 24
04/12/2023 11:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:07 | 2023-12-04
03:51 | 2023-12-04
03:51 | 2023-12-04
03:33 | 2023-12-04
03:16 | 2023-12-04
03:09 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24