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عباس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول بفصل أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أي جزء من قطاع غزة

Lebanon 24
04-12-2023 | 02:36
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