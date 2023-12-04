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أخبار عاجلة
الصين: سفينة تابعة للبحرية الأميركية توغلت بشكل غير قانوني في مياه بحر الصين الجنوبي
Lebanon 24
04-12-2023
|
03:09
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