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مصادر إعلامية فلسطينية في غزة: قوات الجيش الإسرائيلي تتقدم وتقترب من المستشفى المعمداني (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-12-2023 | 03:51
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