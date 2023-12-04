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وزير الدفاع المصري: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة وتصعيدًا عسكريًا غير محسوب هدفه تصفية القضية

Lebanon 24
04-12-2023 | 04:07
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