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"لبنان 24": استهداف تلال سدانة خراج الهبارية لقصف مدفعي اسرائيلي من داخل الاراضي المحتلة

Lebanon 24
04-12-2023 | 04:39
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