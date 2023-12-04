لجنة المال والموازنة أنهت اليوم دراسة مواد قانون موازنة 2024 وتنتقل بعد غد الأربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها (ام تي في)

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