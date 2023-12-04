Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى بين مستوطنتي شوميرا ومتات (لبنان 24)

Lebanon 24
04-12-2023 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وجبل الشيخ
lebanon 24
04/12/2023 18:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التوتر يعود جنوباً: إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.. وإسرائيل ترد بقذائف مدفعية
lebanon 24
04/12/2023 18:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه مستوطنة شوميرا الإسرائيلية بالجليل الغربي
lebanon 24
04/12/2023 18:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق عددٍ من الصواريخ المضادة للدروع و قذائف الهاون قبل قليل من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة
lebanon 24
04/12/2023 18:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:24 | 2023-12-04
11:23 | 2023-12-04
11:17 | 2023-12-04
11:11 | 2023-12-04
10:45 | 2023-12-04
10:31 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24